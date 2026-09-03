Ahmet Davutoğlu hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, feshedilen Gelecek Partisi’nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan soruşturma başlatıldı. Davutoğlu'nun söz konusu ifadeleri köy meydanında yaptığı bir konuşmada kullandığı kaydedildi.
Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada dolaşıma sokulan paylaşımlarda Cumhurbaşkanına hakaret içerdiği değerlendirilen ifadeleri nedeniyle feshedilen Gelecek Partisi'nin eski genel başkanı Ahmet Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.