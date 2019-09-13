Ahmet Davutoğlu partisinden istifa ettiğini açıkladı

13 Eylül 2019

Birkaç isimle birlikte AK Parti'den ihracı istenen eski başbakan Ahmet Davutoğlu basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda partisinden istifa ettiğini duyuran Davutoğlu, "Hayatımıza anlam katan değerlerin bir siyasi yapış şeklinde tarihe yansıması olarak gördüğümüz ve başarısı için bütün varlığımızı koyduğumuz partimizden ihraç talebiyle karşısına geleceğimizi tahayyül bile edemezdik. Bizim için ihraç teklifinin yapıldığı 2 Eylül 2019, AK Parti'nin kuruluş ilkelerinden vazgeçtiğini ilan ettiği tarihtir. Dar bir kadronun kontrolüne girmiş AK Parti'nin ülkemizin sorunlarına çare olma imkanı kalmamıştır. İç muhasebe, ortak akıl ve istişare kanallarının kapalı olduğu, içeride bir dönüşümün imkanının kalmadığı da aşikardır." ifadelerini kullandı.