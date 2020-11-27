Ahmet Davutoğlu'nun testi pozitif çıktı
COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim" dedi.
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."