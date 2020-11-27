  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Ahmet Davutoğlu'nun testi pozitif çıktı
Takip Et

Ahmet Davutoğlu'nun testi pozitif çıktı

COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıklayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim" dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."