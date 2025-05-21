Ahmet Ercan: Marmara’da en az iki deprem kaçınılmaz

Marmara Denizi’nde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, sarsıntının beklenen bir artçı olduğunu ve kaygı duyulacak bir durum olmadığını ifade etti.

Ercan, yaşanan sarsıntının "beklenen bir artçı" olduğunu söyleyerek, “4,2 büyüklüğündeki deprem sıkıntı yaratacak nitelikte değil” dedi.

“Çözüm sağlam yerde sağlam yapı”

Depremlere karşı kalıcı çözümün sağlam zeminde sağlam yapı inşa etmekten geçtiğini belirten Ercan, bunun ancak güçlü bir ekonomi ve toplumcu bir yönetim anlayışıyla mümkün olabileceğini söyledi. Ercan, “Yapısal dönüşüm varsıla hizmet eder, kentsel dönüşüme düşmandır” ifadelerini kullandı.

“Marmara henüz kırılma eşiğinde değil”

Marmara’da en az iki büyük depremin kaçınılmaz olduğunu yineleyen Ercan, bölgenin henüz 6.4 büyüklüğü aşacak düzeyde bir gerginliğe erişmediğini ifade etti. Vatandaşlara da çağrıda bulunan Ercan, “Depremden ancak sizin katkılarınızla kurtuluruz. Önce sorumlu, bilinçli yurttaş olacağız” dedi.