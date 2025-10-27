Ahmet Ercan ve Şener Üşümezsoy'dan deprem açıklaması: Balıkesir depremi Marmara’yı etkiler mi?

Prof. Dr. Ahmet Ercan, katıldığı bir televizyon programında Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen deprem sonrası yıkımların çoğunun, kurumuş bir göl üzerine yapılan binalarda gerçekleştiğine dikkat çekti. "Bir ülke ne kadar kötü yönetiliyorsa deprem yıkımları o kadar artar" diyen Ercan, sürekli yıkılan evlerin yoksul insanların evleri olduğunu, İstanbul'da ise kentsel dönüşüme sokulan evlerin çoğunun varlıklı insanların evleri olduğunu savundu.

Depremde yıkımı önleme önerisi

Ercan, "Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı olsaydım" diyerek çözüm önerisini dile getirdi: "Yer yapı güvenlik belgesinin çıkarılması gerekiyor ve bunu tapuya işlenmesi gerekir. Bu yapılırsa bu yapı ne satılır, ne de kiralanır. Kamu kuruluşları bunu yapsın. Bir ülkede ekonomik sorunlar çözülmüşse depremlerin adı ölüm olmaz. İnsanların gelir düzeyi bunu etkiliyor."

Prof. Üşümezsoy: Deprem Sındırgı’nın dağlarında oldu

Deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise katıldığı tv programında Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Üşümezsoy, depremin işaret ettiği fayın devamı olduğunu belirterek, "Sındırgı’da işaret ettiğim depremin devamı, biraz daha güneydoğusuna doğru. 15. km bir fay kırılmıştı, güneye doğru gelen bir devamlılığı vardı. Sındırgı’nın 7-8 km güneydoğusundaki fay hattına doğru. Sındırgı’nın altındaki değil dağlarında olan bir deprem" ifadelerini kullandı.

"Marmara depremini etkilemez"

Prof. Üşümezsoy, bölgede bundan büyük bir deprem beklenmemesi gerektiğini vurgulayarak, "100 km’lik bir yüzey yırtılıyor yaklaşık olarak. 10-15 km daha yırtılma olmuştu. Burası artçıların güneye doğru büyümesi yeni bir fay düzlemine doğru. Sındırgı’nın altında değil güneyine doğru, bundan büyük bir deprem beklemesinler" dedi.

"Marmara depremini etkiler mi?" sorusuna yanıt veren Üşümezsoy, 23 Nisan'da kırılan faydan sonra stres açığa çıkınca bu tür depremlerin tetiklendiğini, Karadeniz açıklarında da yaşanan depremlerin bu tetiklenmenin sonucu olduğunu ancak bu durumun Marmara depremini etkilemeyeceğini sözlerine ekledi.