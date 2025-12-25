Ahmet Ercan’dan bakanlığa övgü: 455 bin konutun iki yıl içinde tamamlanmasını alkışladı
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilde 455 bin bağımsız konutun iki yıl içinde tamamlanmasını övdü.
Deprem kuşağı ve yapı güvenliği konusundaki titiz çıkışlarıyla tanınan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada devletin bu alandaki hızına ve başarısına dikkat çekti.
Ercan, depremden etkilenen bölgedeki konut ihtiyacının karşılanması noktasında katedilen mesafeyi şu sözlerle takdir etti:
"6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminden etkilenen 11 ilde, 455.000 bağımsız konutu iki yıl içinde yapmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı alkışlıyorum."
