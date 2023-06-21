Ahmet Ercan'dan Marmara depremi için kritik uyarı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden sonra olası Marmara depremi de gündemdeki yerini koruyor. Uzmanlar sık sık alınması gereken önlemleri sıralıyor ve yöneticilere sesleniyor.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada olası Marmara depremine ilişkin "Kuzey Marmara'da deprem olduğunda, önce yapınızı kuzey-batı, sonra doğu-batı doğrultusunda sarsacak" dedi.

Ercan şunları söyledi: "En çok yıkım Avrupa yakasında, dere içleri ile deniz kıyılarında olacak. Çaresi sizdiniz, yönetimdi. 24 yıldır eviniz yenilenmediyse, kusura bakmayın, o sizin yeğlemeniz."