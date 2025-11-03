7 ay önce eşi Gülümser Gülhan'ı kaybeden Ahmet Gülhan 85 yaşında yaşamını yitirdi. Tiyatro dünyası büyük bir acı yaşarken Gülhan'ın biyografisi araştırılmaya başlandı. Yoğun şekilde "Ahmet Gülhan kimdir, kaç yaşında, nereli" sorusu geliyor.

Ahmet Gülhan kimdir?

Usta oyuncu ve yönetmen Ahmet Gülhan, 1940 yılında İstanbul’da doğdu. Genç yaşta tiyatroya adım atan Gülhan, hayatının büyük bölümünü sahneye ve tiyatro sanatına adadı. Sahne deneyiminin yanı sıra televizyon ve sinema projelerinde de yer aldı. 1980’li yıllardan itibaren geniş kitleler tarafından tanınan sanatçı, özellikle TRT’de yayınlanan “Şüpheli Şemsettin” ile hafızalara kazındı.

Eğitim hayatını Tophane Erkek Sanat Okulu ve Akşam Teknik Okulu’nda sürdüren Gülhan, gençlik döneminde atletizm ve futbol ile ilgilendi. 1957-1959 yılları arasında 400 metre branşında Türkiye şampiyonlukları kazandı ve 1960 Olimpiyat kadrosuna seçildi.

Öğrencilik yıllarında Milli Türk Talebe Birliği’nde tiyatro faaliyetlerine katılan Gülhan, sahneye ilk kez bir oyuncunun rahatsızlanması sonucu yedek olarak çıkınca profesyonel tiyatro kariyerine adım attı.

1967 yılında Haldun Taner’in önerisiyle Metin Akpınar ve Zeki Alasya ile birlikte Türkiye’nin ilk kabare tiyatrosu kabul edilen Devekuşu Kabareyi kurdu. 1978’de Haldun Taner ile birlikte Tef Kabareyi hayata geçirdi ve kabare geleneğini televizyon programlarıyla geniş kitlelere taşıdı.

Gülhan, Dostlar Tiyatrosu dahil birçok toplulukta görev aldı, yönetmenlik yaptı ve “Biz Size Aşık Olduk”, “Cümbür Cemaat Aile” ile “Çalgı Çengi İkimiz” gibi yapımlarda rol aldı. 2025 yılında 85 yaşında hayatını kaybetti.