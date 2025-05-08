Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada iki şüpheli daha hakim karşısına çıkarıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.A.D. (17) ve A.Ö. (14), "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Savcılığın hakimliğe gönderdiği sevk yazısında, M.A.D. ve A.Ö.’nün, daha önce dava açılan diğer iki şüpheliyle birlikte hareket ettiklerinin değerlendirildiği belirtildi. Yazıda, "B.B.’nin maktule ilk müdahalesi sırasında yanında bulunan suça sürüklenen çocukların cesaretlendirici davranışlar sergiledikleri, maktulün direncini kırdıkları ve olay yerindeki diğer kişilerin araya girmesine rağmen eylemi sürdürdükleri" ifadeleri yer aldı.

Savcılık ayrıca, B.B.’nin olay sırasında tezgahtan bıçak aldığı sırada M.A.D.’nin yanında durarak perdeleme yaptığı ve kaçış planı sırasında diğer şüphelilerle birlikte hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirtti. Sevk yazısında, "Olayın ardından durakta bekleyip durum değerlendirmesi yaptıkları ve ardından birlikte kaçtıkları" bilgisi de yer aldı.

Savcılık, tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda M.A.D. ve A.Ö.’nün "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etme" suçundan tutuklanmalarını talep etti.