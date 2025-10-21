Google Haberler

Ahmet Minguzzi davasında Anne Yasemin Minguzzi salonu terk ederken bayıldı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza verildi. Kararın ardından Anne Yasemin Minguzzi, mahkeme salonundan ayrılırken fenalık geçirdi. Acılı annenin o anları davaya destek vermek için orada bulunanların kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ahmet Minguzzi davasında Anne Yasemin Minguzzi salonu terk ederken bayıldı

İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin davada karar çıktı.

Mahkeme, sanıklar B.B. ve U.B. hakkında “çocuğun kasten öldürülmesi” suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi.

Sanıklarda pişmanlık emaresi görülmediği gerekçesiyle haksız tahrik veya iyi hâl indirimi uygulanmadı.

Anne Yasemin Minguzzi fenalık geçirdi

Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda yürek burkan anlar yaşandı.

Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, mahkeme salonundan çıktığı sırada fenalık geçirerek bayıldı.

Duruşmaya destek için gelenler o anları saniye saniye kaydetti.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar