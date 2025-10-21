Ahmet Minguzzi davasında Anne Yasemin Minguzzi salonu terk ederken bayıldı
Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin davada 2 sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza verildi. Kararın ardından Anne Yasemin Minguzzi, mahkeme salonundan ayrılırken fenalık geçirdi. Acılı annenin o anları davaya destek vermek için orada bulunanların kameralarına saniye saniye yansıdı.
İstanbul Kadıköy’de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan saldırıya ilişkin davada karar çıktı.
Mahkeme, sanıklar B.B. ve U.B. hakkında “çocuğun kasten öldürülmesi” suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi.
Sanıklarda pişmanlık emaresi görülmediği gerekçesiyle haksız tahrik veya iyi hâl indirimi uygulanmadı.
Anne Yasemin Minguzzi fenalık geçirdi
Kararın açıklanmasının ardından duruşma salonunda yürek burkan anlar yaşandı.
Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Minguzzi, mahkeme salonundan çıktığı sırada fenalık geçirerek bayıldı.
Duruşmaya destek için gelenler o anları saniye saniye kaydetti.
Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Tahliye sonrası aile sinir krizi geçirdihttps://t.co/Gu1ytmreeq pic.twitter.com/Bpjoh2lQAP— CGTN Türk (@cgtnturk) October 21, 2025