Ahmet Minguzzi’nin adı Trabzon’da yaşayacak: İsmi parka verilecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Acılı aileye sabır dileyen Başkan Genç, Minguzzi’nin isminin Akyazı’daki Çocuk Trafik Eğitim Parkı’na verileceğini ve burada inşa edilecek kaykay pistine heykelinin yapılacağını duyurdu.

Ahmet Metin Genç, telefonda yaptığı konuşmada “Ahmet kardeşimize Allah rahmet eylesin. Ahmet’imiz cennet meleğimiz oldu. Allah sizlere ve bütün aileye sabır versin. Üzüntünüzü içten paylaşıyoruz. Mekânı cennet olsun, cennette sizi karşılayacak inşallah. Size, eşinize ve tüm ailenize başsağlığı diliyorum. İnşallah İstanbul’a gelince sizleri de, yavrumuzun kabrini de ziyaret etmek isterim” ifadelerini kullandı.

"İsmini kalıcı hale getirelim istiyoruz"

Başkan Genç, Trabzonspor’un Minguzzi’nin ismini tribünlerden birine vererek anlamlı bir adım attığını belirterek şu açıklamada bulundu:

“Onlara da teşekkür ettik. Bizim de bir düşüncemiz var. İstiyoruz ki Ahmet'imizin adını biz de Akyazı Stadyumu'nun hemen yanında bulunan Çocuk Trafik Eğitim Parkımıza verelim. Ayrıca Ahmet’imiz kaykay sporunu çok sevdiği için orada bir de kaykay pisti yapmak istiyoruz. Bir heykeliyle beraber onun temsiliyetini yaşatalım, ismini kalıcı hale getirelim istiyoruz.”

Görüşmede Başkan Genç’e teşekkür eden Yasemin Akıncılar Minguzzi ise “Ahmet’imizi kaybetmenin tarifsiz acısını yaşıyoruz. Böyle vefalı bir sahiplenme bizlere büyük bir teselli oldu. Memnun oldum, çok duygulandım” dedi.