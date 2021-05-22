Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi hayatını kaybetti.

Bir süredir kentteki özel bir hastanede tedavi gören anne Saide Zorlu (101) burada fenalaştı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen anne Zorlu'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Saide Zorlu'nun yarın Babadağ ilçesindeki aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.