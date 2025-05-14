Ahmet Özer'den kayyum kararına itiraz: 15 gün içinde açıklanacak

Terör örgütü üyeliği ile suçlanarak tutuklanan Ahmet Özer'in, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ve belediyeye kayyum atanmasına yönelik kararın iptaline ilişkin İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'nde açtığı davada duruşma yapıldı.

'Türkiye için emsal olacak tarihi bir dava'

Duruşma sırasında söz alan Özer, Türkiye için emsal olacak tarihi bir davanın görüldüğünü söyledi.

Belediye başkanlığını yaptığı 1,5 milyon Esenyurtlu için beyanda bulunduğunu belirten Özer, "Onların da burada olduğunu varsayabilirsiniz. İstanbul'un kalbi sayılan Şişli Belediyesi adına da burada bulunuyorum. Bugüne kadar kayyum atanmış 156 belediye için buradayım. Yapılan bu kayyum atamalarıyla seçimin manası ve anayasal güvenleri tehdit altına girmiştir." dedi.

Bakanlık ve Valilik avukat davanın reddini istedi

Davalı İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliğinin avukatı ise davacı Ahmet Özer'in, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılması kararı alındığını ve bu nedenle yerine görevlendirme yapıldığını belirterek, davanın reddini talep etti.

Tarafların beyanlarının ardından duruşmayı sonlandıran mahkeme heyeti, kararın 15 gün içinde açıklayacağını bildirdi.

Duruşmayı, CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve çok sayıda partili de izledi.