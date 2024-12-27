Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
Tutuklu Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in dosyasını inceleyen sulh ceza hakimliği, Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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Terör iltisakı iddiasıyla tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı.
Tutukluluk hali devam edecek
Buna göre sulh ceza hakimliği, Özer'in tutuklandığı tarihten bu yana toplanan delillerden ve yapılan soruşturmalardan tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek bir gelişme olmadığını kaydederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.