Ahmet Özer'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Terör iltisakı iddiasıyla tutuklanarak yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, aylık tutukluluk incelemesi tamamlandı.

Tutukluluk hali devam edecek

Buna göre sulh ceza hakimliği, Özer'in tutuklandığı tarihten bu yana toplanan delillerden ve yapılan soruşturmalardan tutukluluk halinin sonlandırılmasını gerektirecek bir gelişme olmadığını kaydederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.