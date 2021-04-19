Ahmet Şık, TİP'e katıldı

HDP'den geçen yıl istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katıldı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ve Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay Mengüllüoğlu ile İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, bugün ortak basın toplantısı düzenledi. TİP’e katıldığını ilan eden Şık, "Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayata inanan sizleri de inadımıza ortak olmaya, Türkiye İşçi Partisi’ne katılmaya davet ediyorum." dedi.

Şık, şunları söyledi:

"Bugün memleketteki hava bir yandan tüm kasvetiyle üzerimize çöküp karamsarlığımızı derinleştirirken, diğer yandan hepimizi, yeniden, ısrarla bir inada çağırıyor. Çünkü, hepinizin bildiği gibi, bu memlekette her şey bir inat meselesi. Barışı, demokrasiyi ve hukuku boğanların sınırları çizdiği bir ülkede barış, demokrasi ve hukuk demekte ısrar ederek yaşamak ve hatta var olmak başlı başına bir inat işi. Ve biliyorum ki bizler inatçıyız. Haklı olanın, hakkı için mücadele edenin yanında duran bir inat bu. Çünkü yaşamın öğrettiği en önemli şeydir: İnat, daima kazanır. Öyle kuru kuruya, kötülük saçan, kötülerin yanında olan türden değil; 'İnatçı olmak fena şey değil, lakin iyiye inat etmeli' diyen Kemal Tahir’in dediği türden bir inattan bahsediyorum.

Bu yüzden sınırları baştan çizilmiş oyunları, denenmiş çıkmazları ortadan kaldıracak, umudu canlandıracak ve yarını hep birlikte kuracak bir ortak inada ihtiyacımız var. Herkesin aynılaştırıldığı, aynılaşmak zorunda bırakıldığı bir dikta rejiminden kurtulmayı dileyenleri çaresizliğe itenlere mecbur değiliz. Emekte, eşitlikte, barış, demokrasi ve özgürlükte inat etmekten yılmayanlar, korkmayanlar, asla aşağı bakmayanlar olarak bizler, yalnız değiliz. Ve bugün buradaysak ve 'varız' diyorsak, yaşamaya devam ettiğimizi söylüyorsak çaresiz hiç değiliz. Uzak gibi görünen umutlu günlere hep birlikte uzanıp dokunabilmek adına Türkiye İşçi Partisi’ne katılıyorum. Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayata inanan sizleri de inadımıza ortak olmaya, Türkiye İşçi Partisi’ne katılmaya davet ediyorum."

Baş: Bugün bizi bir araya getiren memleket meselesi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş da konuşmasında Ahmet Şık ile ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını belirterek, "Ahmet’le aramızdaki ilişki, genç bir devrimci öğrenciyle bir gazeteci olarak başlayan uzun bir yoldaşlık. Bugün bu adımı atmamız bu nedenle daha önemli. Herkes Ahmet Şık’ı tanır, bilir. Ahmet hayatı boyunca kişisel bir hesap yapmamıştır. Türkiye İşçi Partisi adına biz de sadece kurumsal veya örgütsel çıkarları gözeten bir adım atmadık. Bugün bizi bir araya getiren şey memleket meselesidir" dedi.

TİP'in sandalye sayısı 3'e yükseldi

Ahmet Şık'ın katılımıyla, TİP'in TBMM'deki sandalye sayısı 3'e yükseldi. 24 Haziran 2018'deki seçimlerde HDP listesinden seçime giren TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul'dan, TİP Genel Başkan Yardımcısı Barış Atay ise Hatay'dan milletvekili seçilmişti.