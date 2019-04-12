Ahmet Türk'e mazbata verilecek
YSK, HDP'den Mardin Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Türk'e mazbata verilmesini kararlaştırdı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen HDP'nin adayı Ahmet Türk'e mazbatasının verilmesine hükmetti.
YSK, AK Parti'nin, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik itirazını görüştü.
Kurul, resmi olmayan sonuçlara göre 208 bin 854 oy alarak Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Türk'e mazbatasının verilmesine karar verdi.