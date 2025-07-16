Ahraz ne demek, ne anlama geliyor?

DEM Parti heyeti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Görüşme 45 dakika sürdü ve ardından DEM Parti açıklamada bulundu. Bahçeli'ye basın mensupları "Açıklama yapacak mısınız" diye sordu ve genel başkan "Ben ahrazım" yanıtını verdi. Bu yanıt gündem olurken "Ahraz ne demek" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Ahraz ne demek?

Türk Dil Kurumunun yanıtına göre Ahraz; sağır ve dilsiz olan kimse anlamına geliyor.