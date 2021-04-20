AİHM itirazı reddetti, 'ifade özgürlüğünün ihlali' dedi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin TBMM grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda dönemin Başbakanı olan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle tazminata mahkum edilmesiyle, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10’uncu maddesinin ihlal edildiğine karar vermişti.

AİHM, Kılıçdaroğlu’nun mahkum edilmesiyle, AİHS’nin ifade özgürlüğüyle ilgili maddesinin ihlaline hükmetmişti.

AİHM Büyük Daire, partisinin Meclis grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilen Kılıçdaroğlu’nun yaptığı başvuru sonunda verilen “hak ihlali” kararını yerinde buldu. Büyük Daire, hükümetin, bu karara yaptığı itirazı reddetti. İtiraz yolu bittiği için Kılıçdaroğlu’nun “ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine” yönelik AİHM kararı kesinleşmiş oldu. Karara göre, Kılıçdaroğlu’na 6 bin 385 Euro maddi, 5 bin Euro da manevi tazminat olmak üzere toplam 11 bin 385 Euro ödenecek. Kılıçdaroğlu’na yaptığı 1662 Euro’luk mahkeme masrafı da ödenecek.

Kılıçdaroğlu 31 Ocak ve 7 Şubat 2012 tarihlerinde partisinin Meclis grup toplantılarında yaptığı konuşmalarda Deniz Feneri davasına değinerek, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirmişti. Erdoğan’ın açtığı tazminat davaları sonunda, Kılıçdaroğlu, 10 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.