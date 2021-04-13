AİHM'den Altan ve Aksoy için 'hak ihlali' kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yazar Ahmet Altan ve gazeteci Murat Aksoy'un açtığı davada kararını açıkladı.

Mahkeme, bin 500 gündür tutuklu olan Altan'ın, "Hükümeti devirmek istediğine dair hiçbir kanıt bulunamadığına" ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmış "Emniyet ve güvenlik", "Adil yargılanma", "İfade özgürlüğü" haklarının ihmal edildiğine hükmetti. Mahkeme, Altan'ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna vardı. AİHM kararına göre, Türkiye, Altan'a manevi tazminat olarak 16 bin Euro ödeyecek.

AİHM, 2016 yılında "örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklanan gazeteci Murat Aksoy hakkında da kararını açıkladı. Mahkeme, Aksoy’un tutukluluğunun özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine karar verdi ve Aksoy'un ceza gerektiren bir suç işlediğine dair makul bir gerekçe bulunamadığını tespit etti. Mahkeme, Türkiye'nin Aksoy'a manevi tazminat olarak 11 bin 500 Euro ödemesine karar verdi.

Ne olmuştu?

Yazar Altan, 2016’da "Hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamalarından tutuklanmıştı. Altan, yargılandığı davada, "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay ise "Darbeye teşebbüs" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozarak Altan’a "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan ceza verilmesine hükmetmişti. Karar üzerine yerel mahkeme Altan’ı adli kontrol şartı ile tahliye etmiş, Altan, İstanbul Başsavcılığı’nın itirazı etmesi üzerine tekrar tutuklanmıştı.

Gazeteci Aksoy, 2016 yılında FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmada mahkemeye sevk edilmiş, "Örgüt üyeliği" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yargılandığı dava kapsamında 421 gün cezaevinde kalan Aksoy, 2017'de İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla Silivri Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Aksoy, 2018'de "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan çaptırıldığı 2 yıl 1 ay hapis cezasının infazı nedeniyle yeniden tutuklanmış, bu kez de 2019'da tahliye olmuştu.