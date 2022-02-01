AİHM'den HDP kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP'li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını hak ihlali saydı. AİHM, dokunulmazlıkları kaldırılan 40 milletvekiline 5’er bin Euro tazminat ödenmesine karar verdi. Böylece Türkiye, toplamda 200 bin Euro tazminat ödemeye mahkum edilmiş oldu.

AİHM Büyük Dairesi, Demirtaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması sonrasında açıklamaları nedeniyle tutuklanmasını, tutukluluk sürecinin uzatılmasını ve bu sürecin referandum ve cumhurbaşkanı seçimi sırasında da devam etmiş olmasını Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ‘özgürlük ve güvenlik’, ‘ifade özgürlüğü’ ve ‘serbest seçim’ haklarıyla ilgili maddelerine aykırı buldu. Demirtaş'ın tutukluluğuna ilişkin "çoğulculuğu bastırma ve demokratik toplum kavramının özünde yer alan siyasi tartışma özgürlüğünü sınırlama yönünde ağır basan bir amaç izlediğinin her türlü makul şüphenin ötesinde tespit edildiği" sonucuna varan AİHM, Sözleşme'nin ‘haklara getirilen kısıtlamaların sınırlandırılması’ ile ilgili 18'inci maddesinin ihlal edildiğine hükmetti.

Demirtaş’ı AİHM’de temsil eden avukatlardan Ramazan Demir, karara ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"AİHM, HDP’li 40 milletvekilinin dokunulmazlıklarının kaldırılması ile ilgili ihlal kararını açıkladı. Muhalefetin de koşa koşa ortak olduğu ve Kürt siyasi hareketine karşı Anayasa da açıkça çiğnenerek işlenen suçlarda son perde de bu şekilde kapanmış oldu. AİHM’nin Büyük Daire kararı ile birlikte değerlendirildiğinde gözaltına dahi alınamaması gereken Selahattin Demirtaş ve arkadaşları 5 yıldır cezaevinde. Biten yargılamaların yeniden açılması, devam edenlerin düşürülmesi, tutuklu milletvekillerinin de derhal tahliye edilmesi gerekir." (ANKA)