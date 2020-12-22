AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Genel Kurulu, HDP'nin eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiğine hükmetti.

Selahattin Demirtaş'ın avukatı Mahsuni Karaman sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "AİHM Büyük Dairesi, olması gerektiği gibi, Sn Demirtaş ile ilgili ağır ve tarihi bir karar ile derhal tahliye kararı vermiştir. Bu kararla, müvekkilimiz hakkındaki tüm suçlamalar boşa çıkmış, müvekkilin 4 yıldır siyasi sebeplere bağlı rehin tutulduğu gerçeği tescil edilmiştir. AİHM Daire kararından sonra “karar kesin değil” bahanesi ortadan kalkmıştır. Bu karar kesin ve emredicidir. Türkiye yargısının, “karşı hamle yapar işi bitiririz” anlayışına prim vermeden Sn. Demirtaş’ı derhal serbest bırakması gerekmektedir."