Aile Bakanı Göktaş açıkladı: Çocuk yardımları ne kadar sürecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özde­mir Göktaş, Cumhur­başkanı Erdoğan’ın açıkladığı doğum yardımlarının detayını paylaştı.

TRT Haber’e konuşan Göktaş, 2015’te ilk doğan çocuk için 300 lira, ikinci çocuğa 400 li­ra, üçüncü çocuk için ise 600 lira tek seferlik doğum yardımı des­teği verildiğini anımsatan Gök­taş, bu kapsamda doğurganlığı teşvik etmek amacıyla yardım­lara yönelik yeni çalışma yaptık­larını vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sözle­rine şöyle devam etti:

Annenin hesabına yatacak

“1 Ocak 2025 itibarıyla ilk do­ğumda 5 bin liralık tek seferlik bir nakdi yardım vereceğiz. 1 Ocak 2025 Aile Yılı kapsamın­da başlattığımız bir destek prog­ramı. İkinci çocuk için 1500 li­ralık düzenli bir yardıma geçi­yoruz. Her ay annenin hesabına yatırılacak bir destek. Üçüncü çocuk itibarıyla ise 5 bin liralık bir destek. Bu da aylık ve anne­nin hesabına yatırılacak bir des­tek. 3 ve sonrası için de 5’er bin lira olarak bu destek devam ede­cek. Yardımlarda herhangi kriter gözetmeksizin verdiğimizi vur­gulamak istiyorum. Sadece baş­vuru yapmaları gerekiyor. Çocuk yardımlarımızın, çocuklarımız 5 yaşını tamamlayana kadar da süreceğini özellikle vurgulamak istiyorum.”

“Kreşleri Türkiye’ye yaygınlaştıracağız”

Göktaş, yaptıkları araştırma­larda ev hanımlarının doğur­ganlık hızının 1,72 ve çalışan ka­dınlarda doğurganlık hızının da 1,38 olarak tespit edildiğini be­lirtti. Kadınlar için esnek çalış­ma modellerini gündeme getir­diklerini anlatan Göktaş, “Cum­hurbaşkanımız da dün ifade etti. Bu konuda çalışmalarımız var. Önümüzdeki dönemde bunun­la ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşacağız” bilgisini verdi. Ba­kan Göktaş, kreş yardımının da bu süreçte çok önemli olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu konuda da gerçekten önemli adımlar atıyoruz. Ba­kanlığımızın halihazırda mev­cut kreşleri vardı, bunu tüm Türkiye’ye yaygınlaştıracağız. ‘Komşu anne’ sistemi gibi fark­lı bakım modellerini de hayata geçiriyoruz. Amacımız, hem an­neleri hem babaları evlilik sü­reçlerinde anne baba oldukla­rında desteklemek ve iş ile ya­şam döngüsü arasında bir tercih yapmak zorunda bırakmadan onlara her türlü desteği sağla­mak. Küresel ölçekte kullanılan esnek çalışma modellerini ha­yata geçirmek çok kıymetli.”

Faizsiz evlilik kredisine 4 saatte 4 bin 311 başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aile Yılı kapsamında ilan ettiği müjdeleri Nüfus Politikaları Kurulunda karara bağladıklarını, bu kararlardan birinin, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında evlenecek gençlere yapılacak faizsiz kredi desteğinin 81 ile yaygınlaştırılması olduğunu söyledi. Göktaş, bu çalışmayı ilk olarak 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen 5 ilde başlattıklarını hatırlatarak, “Başvuru süreci Cumhurbaşkanımızın

81 ilde yaygınlaştırılması ilanıyla beraber başladı. e-Devlet üzerinden de başvurabiliyorlar.

Sadece 4 saat içerisinde 4 bin 311 sayısına ulaşmıştık” diye konuştu.