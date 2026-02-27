Aile Bakanlığı KPSS'siz ve KPSS'li kadrolarda personel alımı yapacak mı?

Bakanlık, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan, Bakanlığımız tarafından KPSS'siz ve KPSS'li olmak üzere farklı kadrolarda personel alımı yapılacağına yönelik paylaşımlar asılsızdır. Personel alımlarıyla ilgili ilanlara resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden ulaşabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.