Aile Bakanlığı personel alım sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası için tıklayınız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde sözleşmeli olarak çalışmak isteyen adaylar 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapmıştı. Günlerdir "Aile Bakanlığı personel alım sonuçları ne zaman açıklanacak" diye soruluyordu ki 14 Ocak'ta sonuçlar ilan edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere 15.12.2025 tarihinde yayınlanan 3.000 Sözleşmeli Personel Alım İlanına 15.12.2025-26.12.2025 tarihleri arasında başvuru yapan adayların başvuruları incelenerek sonuçlar Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım platformuna (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) yüklenmiştir" denildi.

Sonucunuzu öğrenmek için tıklayınız

Bakanlıkça gerçekleştirilen 3.000 sözleşmeli personel alımı kapsamında sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşen adaylardan istenilen atamaya ilişkin belgeler ile ilgili duyuru daha sonra yayımlanacak.