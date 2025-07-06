Aile Bakanlığı'ndan kapsayıcı toplum için güçlü sosyal işbirliği hamlesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024 yılı boyunca aile, çocuk, kadın, yaşlı, engelli ve sosyal yardım ihtiyacı duyan tüm kesimlere yönelik çalışmalar kapsamında sosyal taraflarla toplam 2 bin 465 etkinlik düzenledi.

Bakanlık tarafından yayımlanan “2024 Yılı Sosyal Taraflarla İşbirliği Raporu”, işbirliğine dayalı kamu yönetimi anlayışının somut çıktılarından biri olarak öne çıktı. Rapora göre, Bakanlık merkez teşkilatı tarafından 164, il müdürlükleri eliyle ise 2 bin 301 olmak üzere yıl boyunca toplam 2.465 etkinlik gerçekleştirildi.

Etkinliklere, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve uluslararası kuruluşlardan toplam 5 bin 12 temsilci katılım sağladı.

İstişareyi geliştiren politika: Sivil toplum vizyon belgesi

Bakanlık, sosyal taraflarla kurduğu bu yapısal işbirliğini ilk kez 2022 yılında devreye aldığı Sivil Toplum Vizyon Belgesi ve Eylem Planı (2022-2023) ile sistematik hale getirmişti. Bu belge, karar alma süreçlerine sivil toplumun aktif katılımını sağlamanın yanı sıra istişare mekanizmalarını kalıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Yeni yayınlanan raporda, bu sürecin 2025–2027 yıllarını kapsayan ikinci eylem planıyla daha da ileri taşınacağı vurgulanıyor. Bakanlık, bu kapsamda yalnızca uygulamada değil; politika geliştirme süreçlerinde de sosyal tarafların aktif katılımını teşvik ediyor.

Raporda özellikle afet durumlarında STK’ların koordinasyonunun sağlanması, hizmetlerin hızlı ulaştırılması ve kriz anlarında dayanışmanın güçlendirilmesi gibi önemli başarı örneklerine de yer verildi.

Bakan Göktaş: “Aile yılı, işbirliğini güçlendirmek için fırsat oldu”

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 2024 yılında sosyal taraflarla yürütülen etkinliklerin özellikle 2025 Aile Yılı vesilesiyle yoğunlaştığını belirtti.

“Güçlü aile, güçlü toplum vizyonumuz doğrultusunda, sosyal taraflarla işbirliğimizi zirveye taşıdığımız bir dönemden geçiyoruz” diyen Göktaş, ilk 6 ayda aile odaklı konularda pek çok anlamlı etkinliğin farklı toplumsal paydaşlarla birlikte hayata geçirildiğini söyledi.

Göktaş, “Aile Yılı, sadece toplumun farklı kesimlerine ulaşmak açısından değil, aynı zamanda sosyal taraflarla kurulan bağları güçlendirmek açısından da bize önemli bir fırsat sundu” ifadelerini kullandı.

Hedef: Kimseyi geride bırakmayan toplum

Raporda, sosyal taraflarla kurulan bu ortaklıkların temel amacının, "herkes için erişilebilir, standart ve sürdürülebilir sosyal hizmetlerin sağlanması" olduğu vurgulandı. Buna göre bakanlık, şehit yakını ve gazilerden çocuklara kadar tüm kesimlerin sosyal hizmetlere eşit ve kaliteli biçimde erişimini sağlamak adına işbirliği mekanizmalarını daha da güçlendirmeyi planlıyor.

Raporda ayrıca, “Kimseyi geride bırakmayan kapsayıcı bir toplum yapısını hep birlikte inşa edeceğiz” mesajına da yer verildi.