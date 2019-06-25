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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 249 iş müfettişi atandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan pozisyonlara 249 iş müfettişi atandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına 249 iş müfettişi atandı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yeterlik sınavında başarı gösteren iş müfettiş yardımcılarından 249'u iş müfettişi olarak atandı.

Kaynak: AA

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