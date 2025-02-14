Aile Destek Programı sona erdi mi? Aile destek ödemeleri uzatılacak mı? İşte yanıtı...
Aile Destek Programı kapsamında yapılan ödemelerin 2025 yılında devam edip etmeyeceği merak konusu oldu. Aralık 2024’te yapılan son ödemeyle birlikte programın sona erdiği belirtilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şu ana kadar yeni bir uzatma kararı almadı. Şubat ayında ödeme yapılması beklenmezken, vatandaşlar resmi açıklamaları bekliyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022 yılında başlatılan Aile Destek Programı ödemeleri, ihtiyaç sahibi hanelere maddi destek sağlamak amacıyla uygulanıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe giren programın 2024 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyordu.
Aile Destek Programı ödemeleri uzatıldı mı?
Ocak ayında herhangi bir ödeme yapılmadı ve Şubat 2025’te de ödeme yapılması beklenmiyor. Bakanlık tarafından şu ana kadar programın uzatıldığına dair bir açıklama yapmadı.
Aile Destek Programı ödemeleri sona mı erdi?
Aralık ayında yapılan son ödemelerle birlikte, Aile Destek Programı’nın sona erdiği belirtilmişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 10 Aralık’ta yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi ailelere toplam 3,6 milyar lira ödeme yapıldığını duyurmuştu.