Aile hekimleri isyan etti: İş yükü arttı, maaşlar kesiliyor

Aile Hekimliği Yönetmeliği'nde performans sistemi, yazılım zorunluluğu, ekipmanların kamu malı sayılması, iş yükü artışı ve maaş kesintisi uygulamalarına yönelik değişiklikler Cumhurbaşkanı onayıyla yürürlüğe girerken aile hemimlerinden eleştirileri yükseldi.

HEKİMSEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban, yönetmeliğin büyük ölçüde aynı şekilde yeniden yayımlanmasına rağmen hekimlerin iş yükünün arttığını, performans kriterlerinin zorlaştığını ve buna bağlı maaş kesintisi uygulamalarının gündeme geldiğini söyledi.

Uzlaşılamayan 4 madde için AYM karar verecek

HEKİMSEN Başkanı Kurban, yönetmelik üzerinde uzlaşılamayan 4 madde kaldığını belirterek, "Bu maddelerin Anayasa'ya aykırı olduğu değerlendirildi ve dava açıldı. Süreç Danıştay'a taşındı. Danıştay, Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin bazı maddelerinin Anayasa'ya aykırı olabileceği kanaatiyle dosyayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nden cevap bekliyoruz" dedi.

"Hukuken hakkımızı alamıyoruz"

Danıştay'a göre de yönetmeliğin hatalı olduğunu söyleyen Adil Kurban, "Hukuken hakkımızı alamıyoruz. Davalar yaklaşık iki yıl sürüyor. Hukuki süreç o kadar gecikiyor ki neredeyse birçok insanın aile hekimliği süresi bitiyor. Haksızlık tespit edilmesine rağmen uygulamada değişiklik yapılmıyor" ifadelerini kullandı.

Performans kriterleri ve maaş kesintisi

Performans sistemine ilişkin açıklamada bulunan Kurban, şunları söyledi:

"En sonunda ek performans kriterleri getirdiler. Bugün aile hekimleri diyor ki 'Biz bu yoğunlukta mevcut performans kriterlerini yerine getiremiyoruz. Gelen hasta sayısı çok fazla.' Günde ortalama 70-80, bazen 90-100 hasta bakılıyor.

Buna göre, hekimlerden mevcut yoğun çalışma şartları içinde ek performans kriterlerini de yerine getirmeleri bekleniyor. Bu kriterlerin karşılanamaması durumunda ise maaşlardan yüzde 7 oranında eksilecek.1300 yıllarında Osmanlı'da hayvanlara yüklenecek yüklerin bile hesabı varmış. Fazla yüklersen ceza veriliyormuş. Biz 2026'dayız. Buna rağmen insanlara bu kadar yük yükleniyor Biz insanız, onlar hayvan. Aramızdaki farka rağmen onlar gibi muamele göremiyoruz."

Ekipman ve kamu malı tartışması

Kurban, aile sağlığı merkezlerinde kullanılan ekipmanlara ilişkin de ciddi çelişkiler olduğunu belirterek, geçmişte hekimlere satılan malzemelerin bugün kamu malı sayılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Ekipmanların yüksek maliyetli olduğunu vurgulayan Kurban, hak arama yollarının da fiilen sınırlı olduğunu ifade etti.

Yazılım konusunda ise Sağlık Bakanlığı'nın tek bir sistemi zorunlu hale getirdiğini belirten Kurban, bu programın özel bir şirkete yaptırıldığını, kullanışsız olduğunu ve alternatiflerin kaldırıldığını söyledi. Hekimlerin hem tercih hakkının elinden alındığını hem de sistem için ödeme yapmak zorunda bırakıldığını savundu.