Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde değişiklik: 6 ay 1 yıl oldu

Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik kapsamında, aile hekimlerine yaptıkları hizmetin karşılığında kayıtlı hasta sayısına göre ödeme yapılıyor.

Ancak haziran ayında yürürlüğe giren uygulamaya göre, son 6 ay içerisinde aile hekimine başvurmayan kayıtlı hastalar için maaşlarda kesinti yapılması kararlaştırılmıştı. Bu durum birçok hekimi mağdur ederken, maaşlarında ciddi düşüşlere neden olmuştu.

NTV'de yer alan habere göre gelen tepkiler ve saha değerlendirmeleri sonrasında düzenlemede geri adım atıldı. Yeni düzenlemeyle, kesinti için dikkate alınacak süre 6 aydan 12 aya çıkarıldı. Böylece bir yıl boyunca aile hekimine başvurmayan hastalar için ödeme yapılmaması uygulamasına geçilecek.