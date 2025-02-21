Aile hekimliği yönetmeliğinde düzenleme: Hekim değişikliği artık daha kolay

Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği'nde önemli değişiklikler yaptı. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte aile hekimi değişikliği süresi 3 aydan 1 aya indirildi. Ayrıca, adres değişikliği durumunda aile hekimi kaydı otomatik olarak güncellenecek.

Yeni düzenlemeye göre, taşınma gibi adres değişikliklerinde kişilerin aile hekimi kaydı 30 gün içinde güncellenmezse, sistem en yakın ve en uygun aile hekimine otomatik atama yapacak. Böylece vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaşacak.

Aile hekimliği birimlerinin yalnızca ilçe devlet hastaneleri bünyesinde açılmasına yönelik kısıtlama kaldırıldı. Artık aile sağlığı merkezleri ilçe merkezlerinde ve yaşam alanlarında açılabilecek. Bu sayede vatandaşlar sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilecek.

Aile sağlığı merkezlerinde yeni düzenleme

Yeni yönetmelikle birlikte aile sağlığı merkezlerinin apartman gibi ortak kullanım alanlarında açılmasına izin verildi. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında müşterek muayenehane olarak değerlendirilen bu merkezler, vatandaşlara daha yakın lokasyonlarda hizmet verebilecek.

Öte yandan, kentsel dönüşüm veya zorunlu imar düzenlemeleri nedeniyle aile sağlığı merkezlerinin taşınması gerektiğinde, öncelikli olarak kamuya ait binalara taşınması sağlanacak. Kamuya ait uygun bir yer bulunamazsa, belirlenen süre içerisinde aile hekimlerince temin edilen yeni adreslere geçiş yapılacak.

Aile hekimliği hizmetleri güçlendirilecek

Yeni düzenlemeyle birlikte aile hekimliği uzmanlarının sayısının artırılması hedefleniyor. Boş kalan her iki aile hekimliği biriminden biri öncelikli olarak aile hekimliği uzmanlarına tahsis edilecek. Böylece vatandaşların birinci basamak sağlık hizmetlerinde daha fazla uzman doktorla karşılaşması sağlanacak.

Ayrıca, aile hekimliği sisteminde hasta başına düşen yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni aile sağlığı merkezleri açılacak ve aile sağlığı çalışanlarının istihdamı kolaylaştırılacak.

Acil sağlık hizmetleri, adli işlemler, defin ruhsatı gibi işlemler entegre sağlık merkezlerinde daha düzenli bir şekilde yürütülecek. 7 gün 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunan bu merkezler, vatandaşların acil ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde planlanacak.

Yapılan değişikliklerle birlikte aile hekimliği sisteminin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.