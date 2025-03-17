Aile sağlık merkezine Devlet Bahçeli'nin adı verilmişti! Kavacık Muhtarı'na teşekkür telefonu
Beykoz'un Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl açılışı yapılan 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ismini taşıyor. Bahçeli, isminin sağlık ocağına verilmesinin ardından, teşekkür için Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla aradı.
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İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Kavacık Mahallesi'nde geçtiğimiz yıl hizmete giren 6 No'lu Aile Sağlık Merkezi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin adı verildi.
Teşekkür telefonu
Bengütürk'ün haberine göre, Bahçeli, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin'i telefonla arayarak, isminin sağlık ocağına verilmesinden dolayı teşekkür etti.