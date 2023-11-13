Aile ve Gençlik Fonu teklifi bu hafta Meclis’te

Teklife göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kurulacak. Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı'ndan olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Fon Yönetim Kurulu, kaynak aktarımı yapılacak projeleri, aktarılacak kaynak tutarını, harcama programlarını belirleyecek. Ayrıca Fon'a ilişkin mali veriler, en geç 6'şar aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ise 2024 bütçesinin görüşmelerine devam edilecek.

Komisyonda bugün Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, yarın Milli Eğitim Bakanlığı’nın, çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, perşembe günü Milli Savunma Bakanlığı’nın, cuma günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın bütçeleri görüşülecek. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları düzenlenecek.