Aile ve Nüfus 10 Yılı’na hazırlık: Türkiye’den uluslararası aile diplomasisi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul’da düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kapanış konuşmasıyla sona eren Uluslararası Aile Forumu’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2026-2035 dönemini "Aile ve Nüfus 10 Yılı" olarak ilan etmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Eğitim, istihdam, sağlık ve şehir planlaması gibi tüm alanlarda aile dostu politikaların geliştirilmesi gerekiyor. Aileyi ve nüfusu merkeze almadan başarılı olunamaz” dedi.

Forumun ev sahibi olan Bakanlık adına konuşan Göktaş, Türkiye’nin genç ve dinamik nüfus avantajını kaybetmemesi için hızlı ve etkili önlemlerin alınması gerektiğini söyledi. Doğurganlık oranlarının tarihsel olarak en düşük seviye olan 1,48’e gerilediğini, yaşlı nüfusun oranının ise yüzde 10,6’ya çıktığını belirten Göktaş, bu durumun uzun vadede ciddi sonuçlara yol açabileceğini kaydetti.

“Ailemiz istikbalimiz” ve “Ailemiz geleceğimiz” ifadeleriyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hem ulusal hem uluslararası platformlarda aileyi ön plana çıkardığını hatırlatan Göktaş, bu anlayışla 2025'in “Aile Yılı” ilan edildiğini, 2024-2028 Aile Eylem Planı’nın yürürlüğe konduğunu ve Nüfus Politikaları Kurulu’nun oluşturulduğunu anlattı.

Forumda 26 ülkeden bakan düzeyinde katılım sağlandığını aktaran Göktaş, dijitalleşmeden cinsiyetsizleştirme tartışmalarına kadar pek çok başlıkta ailelerin karşılaştığı risklerin masaya yatırıldığını söyledi. Göktaş, “Tüm ülkelerin benzer kaygıları var. Bu konularla tek başımıza mücadele etmemiz çok zor. Uluslararası dayanışma ve ortak deneyim paylaşımı önemli” diye konuştu.

Bakanlık olarak aile diplomasisi yürüttüklerini belirten Göktaş, yıl başından bu yana 4 bin 200’den fazla etkinlik düzenlendiğini, 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü’nde ülke genelinde yürüyüşler ve festivaller gerçekleştirildiğini ifade etti.

Göktaş, ailenin yalnızca evle sınırlı bir yapı olmadığını, iş ve eğitim hayatının da bu ekosistemin parçası olduğunu belirterek, esnek çalışma modelleri gibi uygulamaların aileleri desteklemede etkili olduğunu söyledi. “Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda bu ekosistemi güçlendirmeyi sürdürmemiz gerekiyor” diyen Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği mesajın bu açıdan çok değerli olduğunu vurguladı.

Göktaş ayrıca, 13 Ocak itibarıyla Aile ve Gençlik Fonu’nun 81 ilde yaygınlaştırıldığını, bu fondan yararlanmak üzere 110 bini aşkın çiftin başvurduğunu belirtti. Bakan Göktaş, “Sadece ekonomik destek sunmuyoruz, belli başlı firmalarla indirim programları da uyguluyoruz. Gençlerin evlilik yolculuğunda yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Doğum yardım programının da güncellendiğini hatırlatan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 28 Mayıs’ta doğum yardımlarının toplu olarak hesaplara yatırılacağı müjdesini verdiğini ifade etti. “Aile ve nüfus odaklı çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diyen Göktaş, bu alandaki tüm planlamaların uzun vadeli stratejilerle destekleneceğini söyledi.