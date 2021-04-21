Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan bazı bakanlıklara ilişkin atama kararları T.C. Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ikiye bölünürken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyelerinden Avukat Derya Yanık atandı.

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, Derya Yanık kimdir, sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte Derya Yanık hakkında merak edilenler...

Derya Yanık kimdir?

Derya Yanık, 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini bu ilçede tamamlayan Derya Yanık, orta ve lise öğrenimini ise Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. Ardından lisans eğitimi için İstanbul'a gelen Derya Yanık, 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve 1996 yılında İstanbul Barosu'nda avukatlık stajını tamamladı.

Bu sürecin ardından serbest avukat olarak çalışan Derya Yanık, aynı zamanda AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

2004-2014 yılları arasında 5. ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerinde de bulunan Derya Yanık, AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi'nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmişti.