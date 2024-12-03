Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'Dünya Engelliler Günü'nde 2025 müjdelerini verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara Garı'ndaki "Turistik Tuz Ekspresi Engelleri Kaldırmak İçin Sefere Çıkıyor" uğurlama programında, "Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılında, Ankara-Çankırı arasında yolculuğa çıkacak 101 engelli kardeşimizi uğurlayacağız." dedi.

E-KPSS'yi başlatarak kamuda çalışan engelli sayısını 70 bin 878'e çıkardıklarını belirten Göktaş, "Evde Bakım Yardımıyla 546 bin 642 kişiye destek veriyor ve bakımı üstlenen engelli yakınlarına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyoruz" dedi ve 2024 sonuna kadar 190 kişi kapasiteli 2 Engelsiz Yaşam Merkezi'nin daha hizmete gireceğini ve 2025 yılında 264 kişi kapasiteli 3 yeni merkezi daha açmayı hedeflediklerini açıkladı.

'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli'nin kapsamı genişliyor

Güncel hizmetlere yenilikler getirdiklerine işaret eden Göktaş, "2024 yılında Afyonkarahisar ile Antalya'da başlattığımız ve 2025 yılında 16 ilde daha yaygınlaştıracağımız 'Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli' ile otizmli bireylere ve ailelerine birebir destek sunuyoruz. Ayrıca gelişim geriliği riski taşıyanlar ile engelli çocukların kaliteli bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine erişimi için Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemini hayata geçiriyoruz. Bu sistemin ilk uygulamalarını önümüzdeki günlerde Ankara, Bursa ve Mersin'de başlatıyoruz" dedi.