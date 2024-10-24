Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş kaza geçirdi
TUSAŞ saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların cenazesine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, dönüş yolunda kaza geçirdi. Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin hafif yaralandığı öğrenildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın aracı kaza yaptı.
Bakan Göktaş, TUSAŞ saldırısında hayayını kaybeden taksi şoförü Murat Arslan'ın Ankara'daki cenaze törenine katıldı.
Ardından Etlik Şehir Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etmek üzere Kahramankazan'dan ayrılan Göktaş'ın aracı, Eryaman'ın girişinde kaza yaptı.
Birden fazla aracın karıştığı kazanın ardından Bakan Göktaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ekibindeki bazı kişilerin ise hafif yaralandığı öğrenildi.