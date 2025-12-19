Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı için gün sayılıyor. On binler başvuru yapmak için sabırsızlanıyor. 2025 yılının sonlarına girilirken "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları ne zaman" sorusu sıkça geliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 3 bin personel alınacağını duyurdu fakat tarihleri paylaşmadı. Aralık ayı sonuna kadar başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Kadro ve branşlar da henüz belli olmadı.