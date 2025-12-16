Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları ne zaman? Tarih belli oldu mu?
Devlet kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar her gün yeni gelişme olup olmadığını araştırıyor. Son günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının duyurduğu 3 bin kişilik alım duyurusu sonrası gözler resmi açıklamalara çevrildi. "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuruları ne zaman" sorusuna cevap aranıyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 3 bin personel alınacağını duyurdu fakat tarihleri paylaşmadı. Aralık ayı sonuna kadar başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.
Kadro ve branşlar da henüz belli olmadı.