Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları devam ediyor. 4 Mart'ta başlayan başvuru süreci 10 Mart'a kadar devam edecek ve bu sürecin sonunda alınacak personeller 4/B kapsamında istihdam edilecek. ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları sürecinde adaylar, KPSS-2022/4 Tercih Kılavuzundan faydalanabilecekler.

Tercihler için son gün 10 Mart

Adaylar tercihlerini 10 Mart 2022 saat 23.59'a kadar ÖSYM üzerinden yapabilecekler. Atama yapılacak sözleşmeli pozisyonlar, eğitim düzeyine göre yayımlanan kılavuzda gösterilirken, adaylar tercihlerini belirlerken bu tablolardan faydalanabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru sürecinin ardından sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak. Bu süreçte öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program dikkate alınacak.

Sürecin sonunda yerleştirme sonuçları yine ÖSYM üzerinden duyurulacak. Adaylar yerleştirilmelere dair bilgileri ÖSYM'nin internet sitesinden TCKN ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. Yerleştirilen adaylar doğrudan yerleştirildikleri kuruma başvuracaklar ve atanmak için gerekli evrakları ve bu evrakların nereye teslim edileceğini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğrenebilecekler.

Genel başvuru şartları nelerdir?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru şartları yayımlanan kılavuzda adaylarla paylaşıldı. Bu süreçte adaylarda aranan şartlar şunlar olacak:

1. Bu kılavuzda bulunan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

3. 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

4. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

5. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

7. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

8. Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamak. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)

9. Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.