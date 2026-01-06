Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar bakanlıkların resmi sitesini sık sık kontrol ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel istihdam edileceğini duyurmuş ve on binler başvuru yapmıştı. Başvurular 26 Aralık'ta son bulurken şimdi gözler sonuçlarda...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ile ilgili Bakanlıktan bir duyuru geçilmedi. Tarih vermek şu an söz konusu değil. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi

internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

Adaylar, duyurusu yayımlanan başvuru, yerleştirme ve sonuç işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden

takip edecek.

Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki

tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek

puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine

yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecek.