Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel alımı değerlendirme süreci devam ediyor. Bakanlık sonuç tarihini ilan etmiş değil. On binler başvuru sonuçlarını öğrenmek için can atıyor. Sıkça yöneltilen soru ise "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak" şeklinde...
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmak isteyen adaylar bakanlıkların resmi sitesini sık sık kontrol ediyor. Son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 bin personel istihdam edileceğini duyurmuş ve on binler başvuru yapmıştı. Başvurular 26 Aralık'ta son bulurken şimdi gözler sonuçlarda...
3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ile ilgili Bakanlıktan bir duyuru geçilmedi. Tarih vermek şu an söz konusu değil. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi
internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.
Adaylar, duyurusu yayımlanan başvuru, yerleştirme ve sonuç işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden
takip edecek.
Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki
tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek
puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine
yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecek.