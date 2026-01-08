Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 3 bin kişilik personel alımı için başvuran adaylar sonuç tarihine kilitlendi. Değerlendirme süreci devam ederken Bakanlık tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Başvuruların 26 Aralık’ta sona ermesiyle aramalar hız kazandı. Adaylar, sonuçların ne zaman ilan edileceğini öğrenmek için resmi kanalları takip ediyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

3 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları ile ilgili Bakanlıktan bir duyuru geçilmedi. Tarih vermek şu an söz konusu değil. Sözleşmeli personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi

internet sayfalarında (www.aile.gov.tr ve/veya aile.gov.tr/pgm) yayımlanacak.

Adaylar, duyurusu yayımlanan başvuru, yerleştirme ve sonuç işlemlerini Kariyer Kapısı üzerinden takip edecek.

Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecek.