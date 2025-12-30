Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bakanlıkların açmış olduğu sözleşmeli personel alım ilanları büyük ilgi görüyor. En son olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alım ilanına yoğun bir başvuru yapıldı. 26 Aralık'ta başvuruların sonra ermesi ile birlikte sonuç tarihi araması hızlanmaya başlandı. Tekrar tekrar yöneltilen soru "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı ne zaman açıklanacak" oluyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilanda sonuç tarihine yer vermedi. Şu an için bir tarih vermek ise imkansız. Beklentiler ocak ayının ortasına doğru sonuçların ilan edileceği yönünde...

Yerleştirme

a) Asil yerleştirmeler, adayların KPSS puan üstünlüğü esasına ve başvuru yaptıkları pozisyondaki tercih sıralamasına göre Kariyer Kapısı sistemi tarafından gerçekleştirilecektir. (Kendisinden daha yüksek puanlı bir aday yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen aday, ikinci tercihine; ikinci tercihine yerleşemeyen aday ise üçüncü tercihine yerleştirilecektir. Yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir.

Bir adayın son tercihine de kendisinden daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli personel pozisyonuna yerleşememiş olacaktır.)

b) KPSS puanları eşit olan adayların bulunması halinde; diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

c) Yerleştirmede adayların Kariyer Kapısı sistemindeki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia

edemeyecektir.

Atama:

Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgelere ilişkin ayrıca duyuru yapılacaktır