Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Sosyal medya düzenlemesine ihtiyaç var

Bakanlık, bazı basın yayın organlarında "Üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

17 Aralık 2024'te bir sosyal medya uygulaması için video çeken M.Y. isimli çocuğun üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından hızla hastaneye kaldırıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz."