Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin yeni personel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bakanlığın 2026 yılı bütçe görüşmeleri öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

TRT Haber'e konuşan Bakan Göktaş, hem personel alımına hem de doğum ve babalık iznine ilişkin yeni düzenlemelere dair önemli mesajlar verdi.

Bakanlık bünyesinde yeni istihdam planlandığını açıklayan Göktaş, hizmet kalitesinin artırılmasının hedeflendiğini belirterek, "Hizmetlerimizin kalitesini artırmak amacıyla 3 bin yeni alımımız olacak. Bugün de bu müjdesi tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyorum" dedi.

Doğum izni için 2026'ının başını işaret etti

Doğum izninin süresine ilişkin yürütülen çalışmalara da değinen Göktaş, mevcut uygulamanın genişletilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Bu kapsamda doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına yönelik hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Bakan Göktaş, "16 haftadan 24 haftaya yükseltmeye yönelik bir çalışmamız gündemde. Bu konuda geçtiğimiz hafta grubumuzla da istişare ettik. İnşallah Meclis'in çalışmasına bağlı olarak 2026'ının ilk başında olmasını ümit ediyoruz" açıklamasında bulundu.