Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sokakta kalan kimsesizler için genelge

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın imzasıyla gönderilen genelge kapsamında, kış aylarında sokakta tek bir vatandaşın dahi kalmaması için il ve ilçelerdeki evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespiti yapılacak.

Barınmaları, kamu misafirhaneleri ve oteller tarafından sağlanacak kimsesizlere, temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ihtiyaçları ile gerekli durumlarda psikolojik destek de verilecek.