Aile yılı kapsamında bir müjde daha: Doğum sonrası yarı zamanlı çalışma yürürlükte

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Elazığ Valiliği ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, kamu görevlilerini yakından ilgilendiren yeni bir sosyal politika düzenlemesini duyurdu. Kadın ve erkek memurlara yönelik doğum sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı artık resmen yürürlükte.

Bakan Göktaş, “Cumhurbaşkanımız kabine sonrası bu müjdeyi kamuoyuyla paylaştı. Kadınlar kadar erkek memurlar da bu haktan yararlanabilecek. Bu, aile kurumunu desteklemeye yönelik çok kıymetli bir adım” ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme, yalnızca biyolojik ebeveynleri değil, evlat edinen aileleri de kapsıyor. Bakan Göktaş, “Bu yönetmelik ile yeni çocuk sahibi olan ya da evlat edinen ailelere destek sunuluyor. Hem kadınlar hem erkekler bu imkândan faydalanabilecek” dedi.

“Aile bizim dünümüz, bugünümüz ve yarınımız”

Elazığ’daki yatırımlar ve sosyal hizmet projelerine de değinen Göktaş, 23 yılda kente 137,2 milyar liralık yatırım yapıldığını, Aile Bakanlığı olarak da 11,8 milyar liralık destek sağlandığını ifade etti.

Sosyoekonomik desteklerden evde bakım hizmetlerine, kadın kooperatiflerinden şiddetle mücadele merkezlerine kadar birçok alanda sunulan hizmetlerin verilerini paylaşan Göktaş, şunları kaydetti:

* Elazığ’da 5 bin 262 aile evde bakım yardımından faydalanıyor.

* Şiddetle mücadele kapsamında “Beyaz Ev Merkezi” gibi yeni projeler yaygınlaştırılıyor.

* 2025 yılında sosyal yardımlardan faydalanan hane sayısı 47 bin 113’e ulaştı.

* Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında bu yıl 3.958 faile psikososyal müdahale uygulandı.

“Aile Yılı’nda iki önemli adım attık”

Bakan Göktaş, 2024’ün “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte iki önemli adım attıklarını söyledi:

1 | Aile ve Gençlik Fonu, tüm Türkiye’de yaygınlaştırıldı. Elazığ’da 300’e yakın genç çift bu fondan faydalandı.

2 | Doğum destek sistemi güçlendirildi. İlk çocuk için tek seferlik 5 bin TL, ikinci ve üçüncü çocuk için 5 yıl boyunca düzenli ödeme yapılacak.

Bu kapsamda Elazığ’da bin 746 anneye toplam 13,3 milyon TL ödeme gerçekleştirildiğini belirten Göktaş, “Aileleri güçlendirmeye ve yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.