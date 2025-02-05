Aileden bir yeni skandal daha! Timur Cihantimur'un babasına felç suçlaması

İstanbul'da ehliyetsiz kullandığı araçla Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan yazar Eylem Tok ile estetisyen Bülent Cihantimur'un oğlu Timur Cihantimur'un ABD’ye kaçışı uzun süre tartışılmıştı. Cihantimur ailesi şimdi ise farklı bir iddia ile yeniden gündeme geldi. İddiaya göre, Bülent Cihantimur’un gerçekleştirdiği bir estetik operasyon sonucunda genç bir kadın felç kaldı.

27 yaşındaki Z.T., 2022 yılında Cihantimur'un gerçekleştirdiği kalça büyütme operasyonu sonrası felç kaldığını ileri sürdü. Aralık 2024'te Arabuluculuk Merkezi'ne başvuran Z.T., tazminat talepleri konusunda tarafların uzlaşamadığını belirtti.

"Hastanede hukuka aykırı şekilde evrak imzalattılar"

Z.T., yaptığı açıklamada yaşadıklarını şöyle anlattı: "2022 yılında 10 bin dolar karşılığında Bülent Cihantimur’un yanında kalça büyütme operasyonu geçirdim. Ameliyat öncesinde tüm tetkikler yapılmıştı ve sağlık sorunum yoktu. Uyandığımda iki bacağımı hissetmiyordum. Ölümcül ağrılar içerisindeydim. Daha sonra doktor hatası olduğunu öğrendim. Deri altına yerleştirilmesi gereken silikonun kas altına koyulması nedeniyle felç geçirmişim. Hastanede 15 gün kaldım ve ardından silikonu çıkardılar. Silikonu çıkarmasalar ömür boyu felçli kalacaktım. Çıkardıktan sonra beni hastaneden taburcu ettiler ve hastanedeki süreçte narkoz etkisindeyken bana evrak imzalattılar."

"Ömür boyu pile mahkum bırakıldım"

Ameliyatın ardından sol bacağındaki felç durumunun altı ay içinde düzeldiğini belirten Z.T., sağ bacağındaki sorunların ise devam ettiğini ifade etti. "İki yıl geçmesine rağmen sağ bacağım düzelmedi ve omurgama bağlı ömür boyu kullanmam gereken pillerle yaşamaya mahkum kaldım. Bu cihazların maliyeti yaklaşık 1,5 milyon lira ve her 5-6 yılda bir değiştirilmesi gerekiyor. Bülent Cihantimur yüzünden bu duruma geldim. Bileklerimde felç ve düşük ayak sendromu var. Toplam 9 kez ameliyat oldum ve hala ölümcül ağrılar çekiyorum. Kendisinin özgürce dolaşmasını istemiyorum. Benim gibi birçok mağdur var" dedi.

Ne olmuştu?

1 Mart 2024 tarihinde Eyüpsultan’da meydana gelen trafik kazasında Timur Cihantimur, yol kenarında arıza nedeniyle park edilmiş olan üç ATV tipi araca çarpmıştı. Kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybederken çevrede bulunan kişiler yaralandı. İddialara göre anne Eylem Tok, oğlunu olay yerinden uzaklaştırarak kaçmasına yardımcı oldu. Daha sonra anne ve oğlunun ABD'ye kaçtığı ortaya çıktı ve Türkiye'ye iade süreçleri hâlâ devam ediyor.