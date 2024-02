Airbus 2024’e yüksek moralle girdi Boeing Max 9 krizi ile uğraşıyor

Takip Et

Necmi ÇELİK

Boeing CEO’su Dave Calhoun, “Bu süreçte mali hedef açıklamanın zamanı değil” diyerek şirket olarak güvenlik konusuna odaklandıkları mesajını verdi.

İki dev uçak üreticisi Boeing ve Airbus 2023 yılı finansal sonuçlarını peş peşe açıkladı. 2023’te özellikle ticari yolcu uçağı pazarında gözlenen canlanma Airbus’un karlılığını yukarıya taşırken, Boeing’in zararı da önemli bir düşüş kaydetti. Uçak siparişlerinde ve teslimatlarda Airbus lehine tablo devam ediyor.

Geçen yıl Airbus’un hava yolu şirketlerine teslim ettiği uçak sayısı 735 olurken, Boeing ise müşterilerine toplam 528 uçağın teslimini gerçekleştirdi. Airbus özellikle ticari yolcu uçağı pazarında yaşanan canlanma sayesinde toplam gelirlerini yüzde 11 ve ticari uçak pazarı gelirlerini de yüzde 15 artırırken, bu yıl için hedefini 800 uçak teslimi olarak belirledi.

2023 yılında 65,4 milyar euro gelir elde eden Airbus’ın EBITDA’sı 5,8 milyar euro oldu. Airbus İcra Kurulu Başkanı Guillaume Faury, “2023'te tüm işletmelerimizde güçlü sipariş alımı kaydettik ve taahhütlerimizi yerine getirdik. Mevcut çalışma ortamının karmaşıklığı göz önüne alındığında elde ettiğimiz sonuçlar önemli bir başarıdır.

Dönüşüm ve karbondan arındırma yolculuğumuzda ilerlerken küresel endüstriyel sistemimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Temettü tekliflerimiz, güçlü 2023 finansallarını, 2024'teki büyüme beklentilerimizi ve bilanço gücümüzü yansıtıyor” dedi.

Toplam sipariş değeri 554 milyar euro

Airbus’un 2023 yılında brüt ticari uçak sipariş toplamı 2 bin 319 olurken, iptallerden sonra net sipariş 2 bin 94 uçak olarak gerçekleşti. Sipariş toplamı 2023 sonunda şimdiye kadarki toplam sipariş rakamı da 8 bin 598 ticari uçağa ulaştı.

Değere göre konsolide sipariş toplamı 2023 sonunda 554 milyar euroluk bir değere yükseldi. Yapılan açıklamaya göre geçen yıl A220 modelden 68 adet, A320 ailesinden 571 ve A330 serisinden ise 32 adet uçak teslimi yapıldı. Uzun menzilli geniş gövde A350 modelden ise 64 adet uçak teslimi gerçekleştirildi.

Verilen bilgiye göre A220 üretim rampasından programın endüstriyel olgunluğuna ve finansal performansına odaklanarak 2026'da aylık 14 uçak sayısına ulaşılması hedefleniyor.A320 Ailesi programında üretim, 2026'da daha önce duyurulan aylık 75 uçak oranına doğru ilerliyor. Geniş gövdeli uçaklarda Şirket, 2024'te A330 için aylık 4 uçak ve A350 için 2026'da 10 uçak sayısına ulaşma hedefiyle ilerliyor.

2024 görünümünü pazar açısından olumlu değerlendiren Airbus yönetimi dünya ekonomisinde, hava trafiğinde, tedarik zincirinde, şirketin iç operasyonlarında ve ürün ve hizmet sunma kabiliyetinde ek bir aksama olmayacağı öngörüsüyle bu yıl toplam 800 uçak teslim etmeyi planlıyor. Şirketin EBITDA hedefi ise 7 milyar euro olarak duyuruldu.

Boeing’in zararı daralıyor

2023 tam yıl yanı sıra dördüncü çeyrek sonuçlarını da açıklayan Boeing’ın zararı daralırken, toplam gelirleri yüzde 10 artışla 77,8 milyar dolar oldu.

Dördüncü çeyrek zararı 30 milyon dolara düşerken, tüm yıl zararı da bir önceki yılki yaklaşık 5 milyar dolardan 2.2 milyar dolara kadar geriledi. Boeing cephesinde 737 Max 9 krizi de devam ediyor. Boeing ocak ayı başında Alaska Havayolları’na ait bir 737 Max 9 uçağının kalkıştan kısa bir süre gövdeden bir parça kopması sonucu acil iniş yapmasıyla ortaya çıkan olumsuz havayı dağıtmaya çalışıyor.

Boeing CEO’su Dave Calhoun, “Bu süreçte mali hedef açıklamanın zamanı değil” diyerek şirket olarak güvenlik konusuna odaklandıkları mesajını verdi. 2024 için referans oluşturacak mali hedefler ise açıklanmadı. Boeing, 2022 yatırımcı gününde belirlediği 2025 ve 2026 mali hedeflerini bir kez daha teyit ederken, gelecek yılın başlarında yaklaşık 10 milyar dolarlık serbest nakit akışına ve 100 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyor.

Boeing geçen yıl müşterilere 528 uçak teslim etti. Bu sayı 2022’de 480 idi. Boeing, 2025- 2026 döneminde yıllık yaklaşık 800 uçak teslim etmeyi hedeflediğini açıklamış durumda. Şirketin toplam sipariş adedi ise 5 bin 600 ve sipariş değeri de 520 milyar dolar olarak duyuruldu. Max 9 krizi nedeniyle 737 Max üretim oranlarının yılın ilk yarısında daha düşük olacağı ve ikinci yarıda ise ayda 38 adet üretim hedeflendiği kaydedildi.

“Yavaş gideceğiz sistemi aceleye getirmeyeceğiz”

Boeing CEO’su Dave Calhoun, 737 Max 9 krizi nedeniyle yakın zaman önce çalışanlara bir mesaj gönderdi. Calhoun, mesajında şu noktalara dikkat çekti: “Fabrikadaki çalışanlarımız gelişmek için ne yapmamız gerektiğini herkesten daha iyi biliyor. Hepimiz onların geri bildirimlerini almalı, nasıl yardım edebileceğimizi anlamalı ve ele alınması gereken sorunları dile getiren ekip üyelerini her zaman teşvik etmeliyiz. Yavaş gideceğiz, sistemi aceleye getirmeyeceğiz ve işimizi doğru yapmak için zaman ayıracağız. Müşterilerimizi desteklemek için mümkün olan her şeyi yaparken, bir sonraki uçağa odaklanacağız, düzenleyicimizin rehberliğini takip edeceğiz ve yaptığımız her şeyde en yüksek güvenlik ve kalite standardını sağlayacağız.”