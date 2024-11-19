Ajda Pekkan'dan Zeki Müren'e dair şaşırtan 'faşist ruh' açıklaması!

Ajda Pekkan, Gain'de yayınlanan 'Mazhar Alanson ile Misafir' programına katıldı. Programda Mazhar Alanson'a yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Pekkan, Zeki Müren'e ayrı bir parantez açtı. Pekkan'ın "Benim için bir okuldu" diye tanımladığı Müren için sarf ettiği " İşte Zeki Müren’in o faşist ruhunu orada gördüm" cümlesiyle anlattığı anısı dikkat çekti...

Sahnede 'eko' talebi sıkıntı yarattı

"Zeki Müren benim için ütopik bir şeydi. İki film çekmişim diye kendimi bir şey zannetmedim ama sonradan şarkı söylemeye başlayınca, onun o yakınlığı beni çok etkiledi" diyen Ajda Pekkan, uzun yıllar önce başına gelen üzücü olayı;

“Onun sinirli olduğu zamanı görmemen gerekiyordu. Gördüm ne yazık ki. Bir mikrofon hadisemiz oldu, çok fena. AKG mikrofon vardı o zamanlar, kare mikrofonlar. Onunla şarkı söylüyorum ama sesim bana boğuk geliyor. Şeref ve Gürsel vardı arkada. Onlara dedim ki ‘Bana biraz eko verir misiniz?’ Birazcık böyle derinlik istiyorum. O zamanlar müzik terminolojisini de bilmiyorum, sadece eko biliyorum. ‘Tabii’ dediler, verdiler. Bitirdim programı, tam içeri giriyorum, arkada kıyamet kopuyor. Dayak yiyor çocuklar. ‘Niye verdiniz ekoyu’ diye. O faşist ruhu ilk orada gördüm. Biz öyle büyüdük zamanında. Ama ben bunu bile tatlılıkla karşılıyorum. Demek ki oyunun kuralları öyle” cümleleriyle anlattı.

Pekkan, bugüne dek yapmadığı bir açıklamaya imza atarak herkesi şaşırttı.

İsmimiz marka olduğundan her yerde şarkı söyleyemeyiz

Günümüz müzik sektörünü ve genç meslektaşlarını da değerlendiren Pekkan: “Kimsede artık eski heyecan kalmamış. Herkes ‘Nasıl para kazanırım’, ‘Akşamı nasıl ederim’ derdinde. İçlerinde o eski müzisyenlik yok çocukların. Herkes haklı olarak evini geçindirmek istiyor, çünkü şartlar değişti. Eskiden biz sabah, akşam konser verirdik. Şimdi desen ki ‘Yapar mısın?’, yapmam zaten. Artık bizim bir marka ismimiz var. Öyle çıkıp her yerde söyleyemeyiz. Ancak halk konserleri, büyük konserler olur” açıklamasında bulundu.