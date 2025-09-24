AJet Avrupa ve Balkanlara bilet kampanyası: Viyana’dan Üsküp’e 9 dolardan başlayan fiyatlar

AJet, Avrupa ve Balkan şehirlerine yönelik büyük bir indirim kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya ile 9 dolardan başlayan fiyatlarla bilet satışına çıkıldı.

100 bin koltuk satışta

Kampanya kapsamında toplam 100 bin indirimli koltuk satışa sunuldu. İndirimli biletler, 3 Kasım 2025 – 29 Mart 2026 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Avrupa ve Balkan şehirleri kapsıyor

Kampanya, AJet’in Viyana, Cenevre, Berlin, Zürih, Saraybosna ve Üsküp gibi birçok Avrupa destinasyonunu kapsıyor. Yolcular, kış seyahatlerini şimdiden planlama imkânı bulacak.

Biletler, bugün saat 11.00’den itibaren satışa çıktı. Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların 26 Eylül saat 23.59’a kadar biletlerini satın alması gerekiyor.

İndirimli “basic” biletler, AJet.com, AJet’in mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezi üzerinden temin edilebilecek.